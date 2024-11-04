المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة ميرون ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عددا من قواعد ومستوطنات وتجمعات العدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏الشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مقاتلونا قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة”.‏

وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة أنها استهدفت مدينة صفد المحتلة ومستوطنة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة ومستوطنتي نهاريا ويسود هامعلاه بصليات صاروخيّة ‏كبيرة.‏

كما نفذت المقاومة هجمات جوية بأسراب من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعات لقوات العدو في ‌‏مستوطنات يفتاح والمنارة ونطوعة وشرق بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏