المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة ميرون ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عددا من قواعد ومستوطنات وتجمعات العدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة الشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، استهدف مقاتلونا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة”.
وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة أنها استهدفت مدينة صفد المحتلة ومستوطنة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة ومستوطنتي نهاريا ويسود هامعلاه بصليات صاروخيّة كبيرة.
كما نفذت المقاومة هجمات جوية بأسراب من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعات لقوات العدو في مستوطنات يفتاح والمنارة ونطوعة وشرق بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها بدقة.