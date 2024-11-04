وزير الأوقاف يبحث مع البروفيسور إبراهيم إبراهموف ‏دور الجامعات في الحفاظ على المجتمع ومواجهة الغزو الثقافي الغربي

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع المستشرق ‏الروسي البروفيسور إبراهيم إبراهيموف نائب رئيس جامعة ‏بياتيغورسك الحكومية الروسية تعزيز التعاون بين جامعة بلاد ‏الشام للعلوم الشرعية وجامعة بياتيغورسك الروسية.‏

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية هذا ‏التعاون بين الجامعتين لتعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ تقاليد ‏الأسرة ودور الجامعات في الحفاظ على المجتمع ومواجهة التحديات التي يفرضها الغزو الثقافي الغربي لنشر سلوكيات غير أخلاقية.

حضر اللقاء عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور حسان ‏عوض ومدير المركز الثقافي الروسي روبين غازانيشان و ‏المهندس علي أحمد المستشار في المركز الثقافي الروسي.‏

يذكر أن البروفيسور إبراهيموف يقوم بإلقاء محاضرات في ‏الجامعات السورية باللغة العربية حول تعزيز القيم الروحية ‏والأخلاقية في روسيا من خلال ترسيخ تقاليد الأسرة ودورها في ‏حفاظ المجتمع. ‏