وزير الأوقاف يبحث مع البروفيسور إبراهيم إبراهموف دور الجامعات في الحفاظ على المجتمع ومواجهة الغزو الثقافي الغربي
بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع المستشرق الروسي البروفيسور إبراهيم إبراهيموف نائب رئيس جامعة بياتيغورسك الحكومية الروسية تعزيز التعاون بين جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية وجامعة بياتيغورسك الروسية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية هذا التعاون بين الجامعتين لتعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ تقاليد الأسرة ودور الجامعات في الحفاظ على المجتمع ومواجهة التحديات التي يفرضها الغزو الثقافي الغربي لنشر سلوكيات غير أخلاقية.
حضر اللقاء عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور حسان عوض ومدير المركز الثقافي الروسي روبين غازانيشان و المهندس علي أحمد المستشار في المركز الثقافي الروسي.
يذكر أن البروفيسور إبراهيموف يقوم بإلقاء محاضرات في الجامعات السورية باللغة العربية حول تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في روسيا من خلال ترسيخ تقاليد الأسرة ودورها في حفاظ المجتمع.