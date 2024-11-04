4 مستوطنات وقاعدة جوية للعدو تحت صليات صواريخ المقاومة اللبنانية

استهدفت المقاومة اللبنانية بصليات صاروخية 4 مستوطنات وقاعدة مراقبة جوية للعدو الاسرائيلي الليلة الماضية.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: إنها استهدفت مستوطنات “اييليت هشاحر” و”شاعل” و “حتسور” و “دلتون” بصليات صاروخية.

وفي بيان ثالث ذكرت المقاومة أنها استهدفت وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون للعدو الإسرائيلي بصلية صاروخية.

وشددت المقاومة في بياناتها على أن هذه العمليات هي دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناد لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة ودفاع عن لبنان ‏وشعبه.