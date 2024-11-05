بمشاركة سورية.. انطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد “CIIE 2024” بدورته السابعة، والذي يقام في مدينة شنغهاي من الخامس ‏لغاية العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري.‏

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أوضح في ‏تصريح لمراسلة سانا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالهيئة ‏وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية نظمت المشاركة ‏السورية لأول مرة ضمن فعاليات هذا المعرض، بجناح تبلغ مساحته 132 ‏متراً مربعاً، يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، حيث تميز الجناح ‏السوري بمشاركة وزارة السياحة من خلال 7 شركات سياحية ، و 5 ‏شركات سورية رائدة في مجال الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والزيوت ‏الطبيعية ومواد التجميل الطبيعية والصابون.‏

ولفت فياض إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها التي تنضوي تحت ‏رعاية حكومية، بعد أن كانت سابقاً مشاركات فردية من القطاع الخاص، مبيناً أهمية المشاركة في المعرض كونها تشكل فرصة لعرض منتجات ‏الشركات السورية والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات واستطلاع ‏الفرص لتنمية وزيادة التعاون التجاري الدولي، وفرصة مميزة للتبادل ‏التجاري والاستثماري.‏

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 128 دولة، و 500 مؤسسة ‏عارضة من المؤسسات الرائدة في صناعتها.‏

يشار إلى أن سورية شاركت “افتراضياً” في المعرض بدورته الخامسة عام ‌‏2022، وتضمنت المشاركة صوراً وفيديوهات ترويجية لمجموعة مختارة ‏من منتجات غذائية وطبية ومشغولات يدوية متنوعة.‏