بمشاركة سورية.. انطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد
بمشاركة سورية، انطلقت اليوم فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد “CIIE 2024” بدورته السابعة، والذي يقام في مدينة شنغهاي من الخامس لغاية العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري.
مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالهيئة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية نظمت المشاركة السورية لأول مرة ضمن فعاليات هذا المعرض، بجناح تبلغ مساحته 132 متراً مربعاً، يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، حيث تميز الجناح السوري بمشاركة وزارة السياحة من خلال 7 شركات سياحية ، و 5 شركات سورية رائدة في مجال الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والزيوت الطبيعية ومواد التجميل الطبيعية والصابون.
ولفت فياض إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها التي تنضوي تحت رعاية حكومية، بعد أن كانت سابقاً مشاركات فردية من القطاع الخاص، مبيناً أهمية المشاركة في المعرض كونها تشكل فرصة لعرض منتجات الشركات السورية والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات واستطلاع الفرص لتنمية وزيادة التعاون التجاري الدولي، وفرصة مميزة للتبادل التجاري والاستثماري.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 128 دولة، و 500 مؤسسة عارضة من المؤسسات الرائدة في صناعتها.
يشار إلى أن سورية شاركت “افتراضياً” في المعرض بدورته الخامسة عام 2022، وتضمنت المشاركة صوراً وفيديوهات ترويجية لمجموعة مختارة من منتجات غذائية وطبية ومشغولات يدوية متنوعة.