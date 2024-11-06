التجاري يرفع مدة صلاحية البطاقات المصرفية إلى 4 سنوات
أعلن التجاري السوري رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة عنه إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وفي بيان له، أوضح المصرف أنه بدأ تطبيق هذا القرار عند تجديد البطاقة المصرفية المنتهية صلاحيتها من بداية شهر تشرين الثاني الجاري، وكذلك في حال تقديم طلب للحصول على حساب بطاقة دفع إلكتروني ستكون البطاقة لهذا الحساب سارية حتى 4 سنوات من تاريخ إصدارها.
كما بين أنه يقوم بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة.
وذكر المصرف أن تاريخ الانتهاء المكتوب على البطاقة يشير إلى الشهر والعام، وتكون الصلاحية ممتدة إلى نهاية الشهر المدون على البطاقة، وبالتالي في حال كانت البطاقة تحمل على سبيل المثال تاريخ انتهاء في شهر نيسان فإن ذلك يعني أنها صالحة إلى نهايته، وتنتهي بمجرد دخول شهر أيار لذا ينبغي على صاحب البطاقة الإبقاء على رصيد في حساب البطاقة قبل شهر من انتهاء صلاحيتها بقيمة 15 ألف ليرة سورية لقاء رسوم إصدار البطاقة الجديدة.