القاضي مراد: استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب عن المقعد الشاغر في كل من حلب و طرطوس يبدأ غداً
بين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن لجان الترشيح القضائية في حلب وطرطوس تبدأ باستقبال طلبات الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع عن المقعد الشاغر في كل منهما بدءاً من صباح يوم غد الخميس ولمدة 7 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي وفي مركز المحافظة.
وأشار القاضي مراد في تصريح لـ سانا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنهت أعمالها بتسمية اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية في المحافظتين وإبلاغ المحامين العامين في حلب وطرطوس مضمون قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات لإجراء ما يلزم.
وأوضح القاضي مراد أن المرسوم رقم /274/ القاضي بتحديد يوم السابع من كانون الأول القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعدين الشاغرين في دائرتي حلب وطرطوس الانتخابيتين الذي صدر في ال 2 من الشهر الجاري تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية، وبالتالي يكون تقديم طلبات الترشيح من اليوم الذي يلي تاريخ النشر عملاً بالمادة /44/من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام/ 2014 /وتعديلاته.