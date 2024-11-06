القاضي مراد: استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب عن المقعد الشاغر في كل من حلب و طرطوس يبدأ غداً

بين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن لجان ‏الترشيح القضائية في حلب وطرطوس تبدأ باستقبال طلبات ‏الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع عن المقعد ‏الشاغر في كل منهما بدءاً من صباح يوم غد الخميس ولمدة 7 أيام خلال ‏أوقات الدوام الرسمي وفي مركز المحافظة.‏

وأشار القاضي مراد في تصريح لـ سانا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ‏أنهت أعمالها بتسمية اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية في ‏المحافظتين وإبلاغ المحامين العامين في حلب وطرطوس مضمون قرار ‏اللجنة القضائية العليا للانتخابات لإجراء ما يلزم.‏

وأوضح القاضي مراد أن المرسوم رقم /274/ القاضي بتحديد يوم السابع من كانون الأول القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعدين الشاغرين في دائرتي حلب وطرطوس الانتخابيتين الذي صدر في ال 2 من الشهر الجاري تم نشره اليوم في ‏الجريدة الرسمية، وبالتالي يكون تقديم طلبات الترشيح من اليوم الذي يلي ‏تاريخ النشر عملاً بالمادة /44/من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام/ ‌‏2014 /وتعديلاته.‏