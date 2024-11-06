بمشاركة سورية… انطلاق أعمال منتدى يالطا الدولي في موسكو

بمشاركة سورية، انطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم أعمال “منتدى يالطا الدولي”، بهدف مناقشة العديد من القضايا السياسية العالمية، ويستمر لمدة يومين.

ويشارك في المنتدى لهذا العام إضافة إلى الشخصيات الروسية الكثير من السياسيين ورجال الأعمال من دول العالم، بينهم سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري.

وأعلن نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الممثل الدائم للجمهورية لدى الرئاسة الروسية غيورغي مرادوف في جلسة الافتتاح أن أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة سيكون عمل الرابطة الدولية لـ “أصدقاء القرم”.

وتتناول جلسات اليوم قضايا استخدام الدول الغربية للمرتزقة كوسيلة جديدة لشن الحروب ضد النظام العالمي الجديد، إضافة إلى المحاولات الغربية لتدمير العلاقات الاقتصادية الدولية.