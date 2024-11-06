ترامب يتقدم على هاريس بالانتخابات الرئاسية.. والحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ

تشير النتائج الأولية لفرز الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية إلى تقدم دونالد ترامب، المرشح الجمهوري على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن لجان الفرز، والتي نقلتها وكالة فرانس برس، حصل ترامب على 247 صوتاً في المجمع الانتخابي بعد فوزه في ولاية جورجيا مقابل 210 أصوات لهاريس، ما يعني أن 23 صوتاً في المجمع باتت تفصل المرشح الجمهوري عن تحقيق الحد الأدنى اللازم لإعلان فوزه برئاسة أمريكا وهو 270 صوتاً.

وفي الولايات المتحدة لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين بل من قبل المجمع الانتخابي الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح بين 3 و 55 وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا، ومن أجل الفوز بالبلاد ككل يجب الحصول على 270 صوتاً انتخابياً على الأقل.

بالمقابل، أشارت النتائج التي نشرتها رويترز عن الانتخابات التكميلية لمجلسي الكونغرس الأمريكي إلى أن الحزب الجمهوري فاز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعداً، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.

وكان الديمقراطيون يحتلون 51 مقعداً في المجلس بينما يسيطر الجمهوريون على 49 مقعداً، ويتقدم الجمهوريون أيضاً في انتخابات مجلس النواب الأمريكي حيث تجري إلى جانب الانتخابات الرئاسية انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه فضلاً عن 33 عضواً في مجلس الشيوخ أي ثلث جميع الولايات.