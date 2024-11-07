أربعة مراكز صحية باللاذقية تعود للخدمة بعد تضررها من الزلزال

وضعت وزارة الصحة، اليوم، أربعة مراكز صحية بمحافظة اللاذقية في الخدمة بعد إعادة تأهيلها جراء تعرضها للأضرار بسبب كارثة الزلزال في شباط العام الماضي.

وحضر افتتاح المراكز الصحية التي أعيد تأهيلها وتجهيزها من جديد، بالتعاون ‏والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية ضمن خطة الاستجابة للأضرار ‏الناجمة عن الزلزال، وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية ومحافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة.

والمراكز التي أُعيدت للخدمة، بحسب سانا، هي مركز الشهيد زيد علي حميدوش ‏الصحي في بلدة زغرين، ومركز الشهيد همام خدام الصحي في بلدة القنجرة، ومركز ‏الشهيد نوار غسان يوسف الصحي في حي بسنادا، ومركز الشهيد حمزة إبراهيم ‏الصحي في بلدة فديو بريف المحافظة.