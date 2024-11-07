الذهب يلامس أدنى مستوياته

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار، وكذلك انصباب التركيز على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2656.34 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2663.60 دولاراً.

وكان الذهب سجل أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولاراً الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولاراً منذ ذلك الحين.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.03 دولاراً للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.3% إلى 983.37 دولاراً، وكذلك هبط البلاديوم 0.7% إلى 1028.25 دولاراً، وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.