في نور شمس وطولكرم.. المقاومة الفلسطينية توقع عدداً من قوات الاحتلال قتلى ومصابين

تصدت المقاومة الفلسطينية اليوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي طولكرم ونور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وفي بيان لها، ذكرت المقاومة أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المخيمين، وإنها فجرت عبوة ناسفة بجرافة عسكرية للاحتلال في الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس محققة إصابات مباشرة، كما فجرت عبوات بعدد من آلياته العسكرية في مخيم طولكرم موقعة قتلى ومصابين في صفوف جنود العدو.

وأوضحت المقاومة أنها أوقعت قوة راجلة للاحتلال في كمين بمحور المربعة في مخيم طولكرم محققة إصابات مؤكدة.

وكانت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت فجراً مدينة طولكرم ومخيميها وفرضت حصاراً عليهما، وداهمت عدداً من المنازل وسط إطلاق الرصاص وقصف الطيران المسير، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية والممتلكات.