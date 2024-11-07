40 شهيداً وعشرات الجرحى في حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات على البقاع وبعلبك

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد أربعين شخصاً، وإصابة 53 آخرين في سلسلة غارات عدوانية شنها الكيان الإسرائيلي على بعلبك والبقاع أمس، وذلك في حصيلة غير نهائية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة قوله في بيان: إن تسعة شهداء ارتقوا وأصيب 15 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي على حي الشيقان في بعلبك، فيما استشهد شخصان وجرح ثلاثة آخرون في تمنين التحتا.

كما استشهد ثلاثة أشخاص في الرام، واثنان آخران في الشرقي، إضافة إلى سقوط جريحين.

واستشهد شخص وأصيب خمسة في الشواغير، وكذلك استشهد خمسة أشخاص وجرح أربعة آخرون في العين بحسب بيان الوزارة.

وفي غارة وحشية على الناصرية، استشهد 16 شخصاً وأصيب 17 آخرون، وارتقى شهيدان وأصيب ثالث في أوتيل بالميرا وستة أشخاص في الأنصار.

ولفت مركز عمليات الطوارئ إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثاً عن مفقودين.

في السياق، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي المعادي شنّ سلسلة غارات عنيفة ليلاً استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف منطقة الأوزاعي بثلاث غارات وحارة حريك قرب مبنى المنار وحارة بعجور، وتحويطة الغدير – محطة الهلال.

وكان الطيران المعادي أغار، فجراً، على بلدة يحمر الشقيف، مستهدفاً أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية.

وتعرضت أطراف البلدة ومحيطها لقصف معاد بالقذائف العنقودية المحرمة دولياً تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية.