جامعة دمشق تمدد التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا للطلاب العرب والأجانب حتى الخميس القادم
أعلنت جامعة دمشق اليوم تمديد فترة التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا للطلاب العرب والأجانب لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي” للعام الدراسي 2024-2025 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس القادم.
وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي، وحددت فترة تقديم الطلبات في مركز المفاضلة بمديرية النظم والمعلومات، خلال الفترة ما بين الـ 3 من تشرين الثاني الجاري ولغاية الـ10 منه.