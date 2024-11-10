جامعة دمشق تمدد التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا للطلاب العرب والأجانب حتى الخميس القادم

أعلنت جامعة دمشق اليوم تمديد فترة التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا ‏للطلاب العرب والأجانب لكليات “الطب البشري وطب ‏الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي ‏للتخطيط الإقليمي” للعام الدراسي 2024-2025 حتى نهاية الدوام الرسمي ‏من يوم الخميس القادم.‏

وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في السابع والعشرين من شهر ‏تشرين الأول الماضي، وحددت فترة تقديم الطلبات في مركز المفاضلة ‏بمديرية النظم والمعلومات، خلال الفترة ما بين الـ 3 من تشرين الثاني الجاري ‏ولغاية الـ10 منه.‏