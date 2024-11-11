الرئيس الأسد يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

وصل السيد الرئيس بشار الأسد إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي تنعقد اليوم.

وكان في استقبال الرئيس الأسد في مطار الملك خالد الدولي بالرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس بعثة الشرف القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية بدمشق عبد الله الحريص، وأمين منطقة الرياض فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.