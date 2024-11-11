انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 22 حول سورية بموجب صيغة أستانا

انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم أعمال الاجتماع الدولي الـ 22 حول سورية بموجب صيغة أستانا.

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين إضافة إلى الوفد السوري وفود الدول الضامنة “روسيا وتركيا وإيران”، إضافة إلى مندوبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية يومي الـ 11 والـ 12من تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه ستعقد في اليوم الأول من الاجتماع مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود على أن تستمر في اليوم التالي، مبينة أنه من المقرر عقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي نهائي في الـ 12 من تشرين الثاني الحالي.

الخارجية الكازاخستانية أشارت إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سورية، والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة والوضع على الأرض في سورية.