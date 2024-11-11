خلال لقائه مجلس نقابة الفنانين المركزي.. الجلالي: أهمية تطوير المنتج الفني والارتقاء به باعتباره يسهم في دعم الاقتصاد الوطني

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، اهتمام الحكومة بتعزيز تنافسية المنتج الدرامي الوطني، وتهيئة بيئة ملائمة لإعادة الألق للدراما السورية، وتقديم الدعم الممكن لهذا القطاع، مشيراً إلى أهمية تطوير المنتج الفني والارتقاء به باعتباره يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء مجلس نقابة الفنانين المركزي، أوضح الدكتور الجلالي أن الحكومة تعكف حالياً على إعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات بهدف تحويل مختلف المؤسسات والهيئات العامة إلى مؤسسات اقتصادية ربحية ومن ضمنها المؤسسات التي تعمل في مجال صناعة الدراما والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وخلق التحفيز المناسب على الإبداع وتحقيق قيم مضافة لناحية المضامين من جهة، والمساهمة في تحسين واقع الفنانين والعاملين بقطاعات الدراما والسينما والموسيقا من جهة ثانية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وضرورة أن يبقى الإنتاج الدرامي والفني والموسيقي ملتزماً ومسؤولاً تجاه القضايا الوطنية، باعتباره صناعة للفكر ومسؤولية مجتمعية منوطا بها نقل القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وقيم التسامح إلى الجمهور وتعزيز الحالات المجتمعية والثقافية المميزة.

وجرى خلال اللقاء استعراض واقع الدراما السورية والصعوبات التي تعترض العمل ومقترحات تجاوزها، وسبل تطوير الدراما الإذاعية والإنتاج المسرحي والسينمائي، وضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي، إضافة إلى دور هذا القطاع في توفير العديد من فرص العمل والمساهمة في دعم الاقتصادي الوطني.