البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ22 حول سورية بصيغة أستانا يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية

أدان البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي الـ 22 حول سورية بصيغة أستانا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والمجازر في غزة والعدوان على لبنان.

وجاء في البيان الختامي أن الدول الضامنة تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والمجازر في غزة والعدوان على لبنان وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.

وذكر البيان أن الدول الضامنة تطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وأشار إلى أن الاستيلاء على موارد النفط في سورية والعقوبات أحادية الجانب تؤثر سلباً على الوضع فيها، والنفط والموارد الأخرى فيها يجب أن تكون ملكاً لشعبها.

كما أضاف أن الدول الضامنة اتفقت على عقد الاجتماع الـ23 بصيغة أستانا حول سورية في النصف الأول من عام 2025.