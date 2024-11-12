الذهب ينخفض 25 ألف ليرة في السوق المحلية
انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في السابع من الشهر الجاري.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و 105 آلاف ليرة وسعر شراء مليوناً و 104 آلاف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 947143 ليرة، وسعر شراء 946143 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 200 ألف ليرة.