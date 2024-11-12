الذهب ينخفض 25 ألف ليرة في السوق المحلية

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية للغرام ‏الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في السابع من الشهر ‏الجاري.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع ‏المجوهرات ‏بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و‏ 105 آلاف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 104 آلاف ليرة، بينما سجل سعر ‏الغرام عيار 18 سعر مبيع 947143 ليرة، وسعر شراء 946143 ‏ليرة.‏

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و 300 ‏ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 200‌‏ ‏ألف ليرة.‏