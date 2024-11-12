بيت حانون.. 10 شهداء في مجزرة جديدة للاحتلال

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المنكوب، راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء إضافة إلى إصابة آخرين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف منزلين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد 3 آخرون بقصف استهدف منزلاً شمال مدينة غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف على بلدة بيت حانون.

وفي وسط القطاع، أصيب 8 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً شمال غرب مخيم النصيرات.

في سياق أخر، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 من جنوده في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.