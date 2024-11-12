تحضيرات متسارعة لمنتخب سورية للرجال بكرة السلة للنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا

تتسارع تحضيرات منتخب سورية للرجال بكرة السلة للنافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025، والتي يلتقي خلالها مع منتخبي البحرين ولبنان في دبي في الثاني والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري على التوالي.

الخطة التحضيرية التي أطلقها الأرجنتيني فوكاندو بيتراتشي مدرب منتخبنا لمباريات النافذة الثانية بدأت مرحلة جديدة، حيث أنهى المنتخب الأسبوع الأول من المعسكر التدريبي الذي كان بدأه بدمشق في صالة الفيحاء الرياضية مؤخراً وبدأ بالتحضير للمرحلة الثانية والتي تتضمن المشاركة ببطولة كأس الملك في الأردن التي ستقام في السادس عشر من الشهر الجاري ولغاية الثامن عشر منه بمشاركة منتخبات الأردن وقطر وفلسطين.

الأرجنتيني بيتراتشي أشار إلى حالة الانسجام الجيدة التي وصل إليها المنتخب قبل خوض بطولة كأس الملك بالأردن حيث ستكون هذه المشاركة ختاماً لمرحلة التحضيرات وفرصة مهمة لتقييم الأداء الفعلي للفريق وأساساً لوضع خطط لمباريات الفريق في النافذة القادمة من التصفيات.

ولفت بيتراتشي إلى أن المحترف الأمريكي الجديد بالفريق أماوري هاردي (26 عاماً) يظهر انسجاماً مع الفريق ويتأقلم معه بشكل ملحوظ، علماً أنه شارك بالدوري الأمريكي الصيفي ويلعب بالدوري المكسيكي.

ويحتل منتخبنا المركز الثاني مع نهاية النافذة الأولى بعد تحقيق الفوز على الإمارات بنتيجة 78-63 نقطة وخسارته أمام لبنان 78-87 نقطة.