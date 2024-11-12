ماهي أهم المواد الغذائية التي تقوي الأعصاب ؟

اليوم نواجه الكثير من التوتر بفعل ضغوط الحياة مما ينعكس سلبا على النفسية وقوة الأعصاب فما هي المواد الغذائية التي تقوي الأعصاب وتساعد على التخلص من التوترمواد غذائية تمنح الأعصاب درعا واقيا من التوتر

السبانخ :

هو الطعام الذي يمنح الجسم الطاقة والقوة الإضافية مما يحتويه من فيتامينات متنوعة من بوتاسيوم وكالسيوم ومغنزيوم حيث يعمل السبانخ كدرع واقي للجهاز العصبي ويعزز انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية وينصح بعدم طهي السبانخ طويلا للحفاظ على المكونات المفيدة والمهمة للجسم .

الشوكولا :

عند الأزمات النفسية والعاطفية يلجأ الكثير الى تناول الواح الشوكولا اذ تعمل على تغذية الأعصاب والمقصود هنا فقط الشكولا الداكنة وليس المضاف اليها السكر حيث تحتوي الشوكولا الداكنة او المرة على مقدار كبير من بروتين التريتوفان الذي يساهم في خفض مستويات التوتر في الجسم .

الموز:

تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة على العديد من المصادر المعدنية المثالية التي تمتلئ بفيتامينات B6والعديد من المعادن والفوسفور والمغنزيوم والبوتاسيوم ويمد هذا المزيج الدماغ بالاوكسجين مما يجعله اكثر قوة وتركيز لمركبات سكر الفاكهة المعقدة التي تعطي تأثير مهدئ للجسم بأكمله .

المكسرات :

تناول المكسرات من العادات الغذائية التي تساعد على تحسين الصحة النفسية والعصبية والقدرة على التعامل بشكل أفضل مع ضغوط الحياة الجوز والفستق والبندق يتم امداد الجسم بفيتامينات عدة .

القهوة :

يقوم الكافيين بتعطيل مستقبلات معينة في الدماغ مسؤؤلة عن بعض أعراض الاجهاد والنسيان والقلق وهذا ينطبق على الشاي المحتوي على الكافيين أظهرت دراسات أجريت على الفئران انه يمكن اكتشاف هرمونات اقل توترا في الدم بفضل الكافيين وتحسين الوضع العام بشكل كبير تحت الضغط لكن ينبغي عد الاكثار من شرب الكافيين .

الزنجبيل :

درنة الزنجبيل معروفة بطعمها الحار ونكهتها الطيبة لكنها تحتوي على عشرات الأنواع من الزيوت الطيارة الأساسية التي تنشط الحواس ويحتوي الزنجبيل على فيتامين سي من جذر الزنجبيل ويدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة والجهاز العصبي .

البيض :

كل بيضة تعد تغذية متكاملة للأعصاب بسبب محتواها العالي بالفيتامينات وتعمل هذه الفيتامينات على تحسين وظيفة الأعصاب وبالتالي يمكنها التقليل من التوتر الناجم عن ضغط الحياة اليومية .

دقيق الشوفان :

مكون هام على مائدة الإفطار وهو يمد الجسم بالطاقة والكثير من الفيتامينات والمعادن بالرغم من احتوائه على السكر الا أن الجسم يستخدمه ببطء ولا يحتوي على سعرات حراراية عالية بالإضافة للحديد والزنك والمغنزيوم وبالإضافة لفيتامين سي ومضاد فعال للاجهاد .

السلمون :

يحتوي السلمون على على العديد من أحماض اوميغا ثري والفيتامينات الأساسية مثله مثل سمك التونة او السردين وتحمي الأحماض الدهنية القلب على اعتبارها دهون مفيدة وتقوي النفس عن طريق مساعدة الجسم على مواجهة اثار هرمون الكورتيزول .