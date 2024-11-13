إنجاز 90% من أعمال تأهيل خط كهرباء حسياء يبرود

وصلت نسبة الإنجاز في أعمال مشروع تأهيل خط الكهرباء 230 ك. ف بين حسياء ويبرود، الذي تنفذه الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات فرع التوتر العالي، إلى 90%.

ولفت مدير فرع الشركة، المهندس عدنان سويدان، في تصريح لوكالة سانا، إلى أن أعمال المشروع التي شارفت على الانتهاء من التنفيذ، بقيمة عقدية 200 مليون ليرة سورية، تضمنت تأهيل الخط الرابط بين محطتي تحويل حسياء الصناعية ومحطة تحويل يبرود وبطول 49 كم، من خلال مد نواقل القدرة الكهربائية بينهما.

ولفت سويدان إلى أن العمل مستمر لوضع الخط في الخدمة خلال الفترة القادمة، بعد توقفه لفترات طويلة نتيجة تعرضه للسرقات والتخريب مرات عديدة، رغم الصعوبات التي أحاطت بالتنفيذ جراء طبيعة المسار الجبلي والتضاريس القاسية.