بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. شركة يابانية كبرى توقف نشاطها في الأراضي المحتلة

أعلنت شركة “سفن أند آي” اليابانية العملاقة للتجزئة رسمياً وقف نشاط جميع فروعها الثمانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن الشركة قولها في تقرير: إن “سبب وقف أنشطتها هو استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى انعدام الأمن في المنطقة”.

وكانت “سفن أند آي” وبالتعاون مع شركة أمريكية افتتحت أول متجر لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كانون الثاني 2022، وكانت بصدد افتتاح المزيد من المتاجر في جميع أنحاء هذه الأراضي خلال السنوات الست المقبلة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات العالمية الكبرى أوقفت نشاطاتها داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لاستمرار عدوانه على قطاع غزة، واعتداءاته ضد دول المنطقة.