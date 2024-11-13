تكريم الفرق المشاركة في إخماد الحرائق بريف حمص الغربي
كرمت محافظة حمص الفرق التي شاركت في إخماد الحرائق التي اندلعت في بعض قرى ريف المحافظة الغربي مؤخراً، وذلك في مديرية الدفاع المدني بحمص.
وأوضح محافظ حمص، المهندس نمير مخلوف، أن التكريم يأتي تقديراً وتثميناً للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل جميع الجهات المشاركة في إخماد الحرائق، رغم التحديات والعوائق التي واجهتها نتيجة وعورة التضاريس، إضافة إلى الظروف الجوية والمناخية التي زادت من سرعة انتقال الحرائق وشدتها، منوها بدور ومشاركة رجال الجيش العربي السوري في إيقاف الحرائق والحد من تطورها في عدد من البؤر عبر مروحياته وعناصره.
من جهته، أوضح مدير زراعة حمص المهندس عبد الهادي درويش أهمية هذه المبادرة لتكريم العناصر المشاركة في إخماد الحرائق تقديراً لجهودهم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان مكانية ولجنة رئيسية لجمع البيانات وحصر الأضرار ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب لاحقاً.
وكانت عدة قرى في الريف الغربي بحمص تعرضت مؤخراً لعدة حرائق طالت مساحات واسعة من الغابات الحراجية والأشجار المثمرة.