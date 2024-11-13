تكريم الفرق المشاركة في إخماد الحرائق بريف حمص الغربي

كرمت محافظة حمص الفرق التي شاركت في إخماد الحرائق التي ‏اندلعت في بعض قرى ريف المحافظة الغربي مؤخراً، وذلك في مديرية الدفاع ‏المدني بحمص.‏

وأوضح محافظ حمص، المهندس نمير مخلوف، أن التكريم ‏يأتي تقديراً وتثميناً للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل جميع الجهات المشاركة ‏في إخماد الحرائق، رغم التحديات والعوائق التي واجهتها نتيجة وعورة ‏التضاريس، إضافة إلى الظروف الجوية والمناخية التي زادت من سرعة ‏انتقال الحرائق وشدتها، منوها بدور ومشاركة رجال الجيش العربي السوري في إيقاف الحرائق والحد من تطورها في عدد من البؤر عبر مروحياته ‏وعناصره.‏

من جهته، أوضح مدير زراعة حمص المهندس عبد الهادي درويش أهمية هذه المبادرة ‏لتكريم العناصر المشاركة في إخماد الحرائق تقديراً لجهودهم، مشيراً إلى أنه ‏تم تشكيل لجان مكانية ولجنة رئيسية لجمع البيانات وحصر الأضرار ليصار ‏إلى اتخاذ الإجراء المناسب لاحقاً.‏

وكانت عدة قرى في الريف الغربي بحمص تعرضت مؤخراً لعدة حرائق طالت مساحات واسعة من ‏الغابات الحراجية والأشجار المثمرة.‏