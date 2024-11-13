أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء اليوم قوائم جديدة لتوظيف عدد من ذوي الشهداء.

وتضمنت القوائم توظيف 46 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 وحتى الآن 6116.

يمكن الاطلاع على الأسماء الواردة في القوائم الجديدة على صفحة الفيسبوك لرئاسة مجلس الوزراء.