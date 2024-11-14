“الكوليرا”أعراضها وماذا يجب أن نفعل عند ظهور حالة كوليرا

الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوثان ببكتيريا الضمة الكوليرية (Vibrio Cholerae) .يمكن أن تنتقل عن طريق المياه أو الطعام الملوث، و تنتشر بسرعة في المناطق ذات الوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية. مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يكون المرض مميتاً في غضون ساعات فقط من الإصابة لأنه يمكن أن يسبب الجفاف الشديد.

ما هي عوارض الكوليرا؟

إسهال مائي حاد غزير غالباً دون حرارة، قد يؤدي إلى التجفاف.

عوارض التجفاف:

-العطش

-تقلّص مرونة الجلد

-تغور العينين

-الوهن أو الضعف الشديد

ما يجب فعله عند ظهور حالة الكوليرا؟

عند ظهور حالة الكوليرا يجب:

-عزل المريض والتخلّص من البراز بالطرق الصحيّة.

-تعقيم جميع المواد الملوّثة مثل الملابس والشراشف عن طريق إستعمال الكلور والماء.

-تنظيف وتعقيم الأيدي التي تلامس المريض المصاب بالكوليرا أو ملابسه، الشراشف وغيرها، بالمياه المكولرة أو غيرها من العوامل الفعالة المضادة للجراثيم.

-مراقبة الأشخاص المخالطين للمريض لمدة 5 أيام من آخر احتكاك بالمريض.

-يتمّ التعقيم بواسطة الكلور (الخالي من الرائحة المعطّرة والذي يحتوي على 5,25 % كلور).وتنتج عدوى الكوليرا، بسبب أحد أنواع البكتيريا، يُسمى ضمة الكوليرا، الآثار المميتة للمرض هي نتيجة لسم تفرزه البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، يتسبب في إفراز الجسم لكميات هائلة من الماء، ما يؤدي إلى الإسهال وفقدان سريع للسوائل والأملاح.

وقد لا تسبب الكوليرا المرض لدى جميع الأشخاص الذين يتعرضون لها، لكنها لا تزال تمرر البكتيريا في البراز، وهي يمكن أن تلوث الطعام وإمدادات المياه.