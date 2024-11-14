النفط يتراجع عالمياً

انخفضت أسعار النفط قليلاً في وقتٍ مبكّر من تعاملات اليوم بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نموّ الطلب كما ساهم ارتفاع الدولار في كبح الأسعار.

حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.80% إلى 72.22 دولاراً للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً أو 0.19% إلى 68.30 دولاراً.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي قليلاً إلى 13.23 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا العام أو بما يزيد 300 ألف برميل يومياً عن المستوى القياسي الذي سجّل العام الماضي والذي بلغ 12.93 مليون برميل يومياً وارتفاعاً أيضاً من مستوى 13.22 مليون برميل يومياً الذي توقعته في وقت سابق.

كذلك رفعت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً مقابل 102.5 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة.