لاستكشاف ملوحة المحيطات.. الصين تطلق قمراً صناعياً

أطلقت الصين قمراً صناعياً لاستكشاف ملوحة المحيطات من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية الكائن بمقاطعة شانتشي شمال الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنّه “تمَّ إطلاق القمر الصناعي على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش 4 بي واي 53″ ودخل إلى مداره المحدّد”.

وأشارت الإدارة إلى أنَّ القمر الصناعي سيسدّ الفجوة في قدرات الصين على اكتشاف ملوحة المحيطات العالمية بدقة عالية كما سيحسن جمع البيانات حول ديناميكيات المحيطات والعوامل البيئية ويعزّز دقة منتجات التنبؤ البحري في الصين.

كما أضافت أن “هذا القمر سيدعم أيضا التنبؤ البيئي البحري والتنبؤ البيئي الإيكولوجي ومراقبة دورة المياه والتنبؤ المناخي قصير الأمد وكذلك بحوث تغير المناخ العالمي ما يوفّر بيانات مهمة للتطبيقات في الزراعة والتخفيف من الكوارث والارصاد الجوية وغيرها من الصناعات ذات الصلة”.

يذكر أنَّ هذه المهمة كانت رقم 545 لصواريخ سلسلة لونغ مارش.