وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير أشرف سليمان سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.

ورحب الوزير صباغ بالسفير الجديد وهنأه على تعيينه سفيراً لدى سورية، وأشار إلى متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وأشاد بموقف جنوب أفريقيا في دعم القضايا العادلة للشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخراً في موقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإنهاء إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على ارتكابه جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته أكد السفير سليمان عزمه العمل على تعزيز التعاون بين سورية وجنوب أفريقيا ليشمل مجالات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.