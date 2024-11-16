في جلسة حوارية نوعية مع أمناء فروع الحزب.. الرفيق الحديد سيتم تقييم أداء القيادات والمؤسسات الحزبية أمام مؤتمراتها السنوية أو الاستثنائية

البعث – بلال ديب:

عقدت اليوم في مبنى القيادة المركزية للحزب جلسة حوارية حول واقع العمل الحزبي ومستقبله في فروع الحزب في المحافظات والجامعات برئاسة الرفيق الأمين العام المساعد للحزب د. إبراهيم الحديد وحضور عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التنظيم المركزي الرفيق فاضل النجار، وقد استهل الرفيق الحديد حديثه بتهنئة الرفاق الحضور وعبرهم جماهير حزبنا وشعبنا بالذكرى الرابعة والخمسين للحركة التصحيحة المباركة مبيناً استمرار منهج التصحيح وروحه في عمل الحزب والدولة ولا سيما أن قيادة الحزب ومؤسساته وكوادره اليوم تواكب مرحلة انتقالية في العمل الحزبي على المستويات النظرية والعملية تستلهم فيها توجهات الرفيق الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد وتوجيهات سيادته.

كما عرض الرفيق الأمين العام المساعد نتائج الاستبيان الذي أعدته القيادة وأشرف على تنفيذه الرفاق أعضاء القيادة بحسب توزيع الإشراف للوقوف على واقع أداء الفروع الحزبية بعد أن تم تحليل مخرجات الاستبيان ومناقشتها، وقراءة النتائج التي بينت نقاط القوة والضعف في أداء الفروع الحزبية في مختلف جوانب العمل التنظيمية والفكرية والعلاقة مع المجتمع والعلاقة مع السلطة مؤسسات الدولة، والانسجام بين القيادات في مختلف المستويات، حيث بين الرفيق الحديد للرفاق أمناء الفروع أهمية وضرورة معالجة مواطن الضعف في الأداء وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع وتفعيل دور الحزب الاجتماعي، والاعتماد على الأتمتة والإسراع في خطوات التحول الرقمي.

وحذر الرفيق الحديد من الأمراض الاجتماعية التي تشوب عمليات الاستئناس والانتخاب المختلفة، مشدداً على دور قيادات الفروع في رفع مستوى الوعي الانتخابي لدى الجهاز الحزبي للتخفيف من أثر هذه الأمراض على أداء الحزب وعلى دوره في المجتمع، خاصة أن الحزب يقوم بعملية مراجعة وإصلاح شاملة للبنى التنظيمية والفكرية، وهو في طور الانتهاء من إعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه على القيادة المركزية، ثم على اللجنة المركزية للحزب موضحاً أبرز النقاط التي سيتم تطويرها فيه، ما يستوجب العمل على تهيئة الجهاز الحزبي للمرحلة المقبلة على أكمل وجه، وأوضح الرفيق الحديد أنه سيتم توسيع دائرة المشاركة والحوار، وتفعيل دور المؤتمرات الحزبية ووضع القيادات كمسؤولية أمام مؤتمراتها.

وركز الرفيق الأمين العام المساعد على ضرورة العمل وفقاً للدستور وقانون الأحزاب، استلهاماً لكلمات الأمين العام للحزب الرفيق د. بشار الأسد وتوجيهاته، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الحزب بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما أن دور الحزب المهم في وضع السياسات بات واضحاً، من خلال متابعته تنفيذ تلك السياسات بالوسائل المتاحة من خلال ممثلي الحزب في مجلس الشعب والإدارة المحلية والمنظمات والنقابات، وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية بهذه المؤسسات. وهذا من أهم ما سياتي من مقترح التعديلات على النظام الداخلي القادم للحزب، ما سيفتح المجال واسعاً أمام البعثيين للعمل الواضح والمسؤول، وتعزيز الحضور المؤسساتي والاجتماعي من خلال رفع مستوى الأداء الذي عليه أن يحقق طموحات جماهير حزبنا وشعبنا وآمالها بالقيادة الحكيمة والشجاعة للرفيق الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد في هذه الظروف الصعبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

بدوره الرفيق فاضل النجار رئيس مكتب التنظيم المركزي استعرض البيانات الرقمية التي انتجها الاستبيان بشكل موضوعي، موضحاً عدداً من النقاط المتعلقة بالعمل التنظيمي، وبمراحل الإنجاز في أتمتتة هذا العمل، وما تمت معالجته خلال الفترة الماضية خاصة أن الحزب بصدد الانتهاء من تجهيز البنية التنظيمية الرقمية، ضمن رؤية القيادة في ضرورة التحول الرقمي، وتحديث منظومة العمل، ووضع دليل عمل تنظيمي واضح، مشيراً إلى مواطن الضعف والتقصير لدى بعض الفروع في هذا الجانب.

من جانبهم قدم الرفاق أمناء فروع الحزب بالتفصيل والمناقشة صورة واضحة عن عمل فروعهم على مستوى الفرع والشعب والفرق وعلى مستوى فروع المنظمات النقابات الفرعية، كل منهم بحسب الظروف الخاصة والعامة في المحافظة أو الجامعة، وناقش الرفاق أمناء الفروع واقع العمل ومستويات الأداء في الفترة الماضية مقدمين رؤاهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التنظيمة والفكرية والاجتماعية وواقع الاستثمار آفاقه في مجال عملهم، مؤكدين استعدادهم لتطوير العمل الحزبي وتفعيله استلهاما لما جاء في كلمات الرفيق الأمين العام للحزب في اجتماع اللجنة المركزية.