استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بغارة للعدو الإسرائيلي على مبنى لحزب البعث في بيروت

استشهد شخص وأصيب 3 آخرون، جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على مبنى في منطقة رأس النبع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنطقة رأس النبع في بيروت، وهو مبنى مؤلف من 7 طوابق تم تدمير معظمها، فيما هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى المكان لإنقاذ عدد من العالقين تحت ركام المبنى المستهدف.

ووفق الوكالة أدت الغارة إلى دمار كبير، وتضرر عدد كبير من السيارات، إضافة إلى حالة ذعر بين السكان، ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة.