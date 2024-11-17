استشهاد 8 أشخاص بينهم 7 من عائلة واحدة بغارات للعدو على النبطية والشعيتية وتدمير بناء في رأس النبع ببيروت

استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على منزل في النبطية ليلة أمس، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة، كما استهدف العدو منزلاً في الشعيتية، ما أسفر عن ارتقاء شهيد.

وبعد ظهر اليوم أغار طيران العدو على منزل في بلدة الشبريحا، ما أوقع إصابات تعمل فرق الإسعاف على نقلها إلى مستشفيات المنطقة، كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران العدو أغار على منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت، ما أدى لتدمير بناء سكني بأكمله، كما أدت غارات إسرائيلية أخرى إلى تدمير منزل في كل من بلدة عربصاليم بمنطقة إقليم التفاح وزوطر الغربية.

وأغار طيران العدو على بلدات عنقون وشبريحا ودبين وبلاط وعلى المنطقة الواقعة بين جبال البطم وزبقين في قضاء صور وعلى منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت مدفعية العدو الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف ومنطقة عين بعال ووادي حامول في الناقورة، وكان معظمها بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً.