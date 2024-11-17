الاتصالات وهيئة الاستثمار تضعا شروط الاستثمار في المنطقة التخصصية التكنولوجية

وضعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وهيئة الاستثمار السورية اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الخاص باستثمار المنطقة التخصصية في تقانة المعلومات والتصنيع التكنولوجي في الديماس بريف دمشق، وذاك خلال اجتماع ترأسه وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب، وحضره الفنيون والقانونيون من كلا الجهتين.

الاجتماع تخلله تداول تفصيلي لسبل تسهيل دخول القطاع الخاص كشريك أساسي إلى هذه المنطقة الواعدة، التي ستشكل حاضنة عمل مرنة وجاهزة تُعنى بتوطين استثمارات التقانات الحديثة، وتوظيف المهارات البرمجية لعدد كبير من الشباب السوري.

هذا ويهدف تنفيذ المنطقة التخصصية التقانية وتكويرها إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة سيتم إحداثها وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بمزايا وحوافز هامة وكبيرة.

البعث ميديا