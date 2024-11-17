الجيش الروسي يستهدف بأسلحة عالية الدقة مواقع للطاقة ومؤسسات للصناعة الحربية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنجاح اليوم عدداً من مرافق البنية التحتية للطاقة والصناعة الحربية في أوكرانيا، في وقت تواصل هذه القوات تعزيز مواقعها على مختلف محاور القتال.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، وكذلك بطائرات مسيرة على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وعلى مؤسسات لإنتاج السلع العسكرية، وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.

وحسب الوزارة فقد الجيش الأوكراني نحو 65 جندياً على يد وحدات من مجموعة قوات “الشمال” الروسية على محور خاركوف، فيما حسنت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” وضعها التكتيكي، وضربت قوات ومعدات عسكرية لقوات كييف في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 470 جندياً.

وعززت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، فيما بلغت خسائر التشكيلات الأوكرانية نحو 520 عسكرياً.