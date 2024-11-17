الحسكة.. بخطة لزراعة 876 ألف هكتار.. بدء زراعة محصولي القمح والشعير

بدأ فلاحو محافظة الحسكة بزراعة أراضيهم بمحصولي القمح والشعير في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، تطبيقاً للخطة الزراعية الفرعية للموسم الشتوي 2024 – 2025.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا، أن عمليات زراعة الشعير المروي والبعل والقمح البعل انطلقت في مختلف المناطق الزراعية، وإن تأخرت زراعتها مقارنة بما جرت عليه الزراعة خلال السنوات الماضية نتيجة تأخر الهطول المطري، موضحاً أن عملية زراعة القمح المروي من قبل الفلاحين ستبدأ خلال الفترة القريبة القادمة في المناطق التي تتوفر فيها موارد مياه خاصة للري كالآبار الجوفية والمسطحات المائية.

ولفت المهندس جلال بلال إلى أن عمليات زراعة المحصولين ستتوسع وتزداد تباعاً خلال الفترة الممتدة في الثلث الأخير من الشهر الحالي حتى منتصف شهر كانون الثاني للزراعات المتأخرة، مبيناً أن الفلاحين بدؤوا بالتحضيرات اللازمة للبدء قريباً بزراعة المحاصيل البقولية والعطرية المقررة وفق الخطة الزراعة الفرعية.

يشار إلى أن المساحة المخططة لزراعة القمح والشعير في محافظة الحسكة وفق الخطة الزراعية الفرعية تبلغ 876 ألف هكتار.