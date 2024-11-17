الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال في قطاع غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية مجزرة بيت لاهيا التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء.

وحمل المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقتله وكالة وفا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء إعطائها سلطات الاحتلال الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل .