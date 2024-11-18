الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع وكالة “الأونروا” خطة العمل للعام ‏القادم ‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، المهندسة سمر السباعي، مع مدير ‏شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ‏في سورية، أمانيا مايكل، الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في ‏مختلف المجالات وخطة عملها للعام القادم.

وزيرة الشؤون أشارت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، إلى أهمية التشبيك مع المنظمات الدولية لبذل ‏المزيد من الجهود ليتلقى الفلسطينيون المساعدات والدعم اللازمين، داعية ‏الأونروا إلى أن تركز في عملها خلال المرحلة القادمة على المشاريع الصغيرة ‏ومتناهية الصغر لما لها من دور في تمكين العائلات والأفراد، ولا سيما ‏العائدين من لبنان، وبما يسهم في خلق فرص عمل لهم.

‏كما لفتت إلى اهتمام الحكومة السورية في تقديم الدعم اللازم ‏للأونروا للقيام بمهامها، وتنفيذ أنشطتها بكل المناطق التي تضم الفلسطينيين.

من جهته، استعرض مايكل خطة عمل الأونروا لعام وما ‏ستقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الأونروا تعمل ما بوسعها ‏لدعم اللاجئين الفلسطينيين وستستمر في إيجاد طرق مبتكرة للمحافظة على ‏خدماتها، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من خلال عدة برامج من التدريب المهني ‏والتقني والمشاريع الصغيرة وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي لدعم كبار ‏السن والأسر وخاصة المرأة.