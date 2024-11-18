الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع وكالة “الأونروا” خطة العمل للعام القادم
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، المهندسة سمر السباعي، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سورية، أمانيا مايكل، الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات وخطة عملها للعام القادم.
وزيرة الشؤون أشارت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، إلى أهمية التشبيك مع المنظمات الدولية لبذل المزيد من الجهود ليتلقى الفلسطينيون المساعدات والدعم اللازمين، داعية الأونروا إلى أن تركز في عملها خلال المرحلة القادمة على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من دور في تمكين العائلات والأفراد، ولا سيما العائدين من لبنان، وبما يسهم في خلق فرص عمل لهم.
كما لفتت إلى اهتمام الحكومة السورية في تقديم الدعم اللازم للأونروا للقيام بمهامها، وتنفيذ أنشطتها بكل المناطق التي تضم الفلسطينيين.
من جهته، استعرض مايكل خطة عمل الأونروا لعام وما ستقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الأونروا تعمل ما بوسعها لدعم اللاجئين الفلسطينيين وستستمر في إيجاد طرق مبتكرة للمحافظة على خدماتها، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من خلال عدة برامج من التدريب المهني والتقني والمشاريع الصغيرة وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي لدعم كبار السن والأسر وخاصة المرأة.