الفارس ياسر المصري يحرز لقب الجائزة الكبرى ببطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز في دبي

أحرز الفارس السوري ياسر المصري لقب الجائزة الكبرى في بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين التي أقيمت فعالياتها في مركز الإمارات للفروسية بدبي.

وتفوق ياسر المصري على 22 فارساً وفارسة شاركوا معه في المباراة التي أقيمت على ارتفاع حواجز 145 سم.

أما نتائج فرساننا ببقية أشواط البطولة، فقد تصدر فارسنا أسامة زبيبي الشوط العاشر لارتفاع 120 سم، وجاء الفارس جواد نظام في المركز الرابع، وفي الشوط التاسع ارتفاع 110 سم توج الفارسان ليث غريب وأسامة زبيبي في المركزين الثاني والثالث، أما الشوط السابع فكان المركز الثالث لفارسنا فادي زبيبي لمسلك بلغ ارتفاع حواجزه 120 سم، لتكون الصدارة السورية مع الفارس ليث غريب في الشوط السادس ارتفاع حواجز 110 سم.

وفي الشوط الخامس توجت فارستنا شام الأسد بالمركز الثاني لمسلك ارتفاع حواجزه 130 سم، مع منافسة أكثر من 27 فارساً وفارسة، كما توجت بالمركزين الرابع والخامس للشوط الرابع بعد منافسة أكثر من 40 فارساً وفارسة على حواجز ارتفاع 140 سم.

أما الشوط الثالث ارتفاع 125 سم فكان المركز الرابع للفارس فادي زبيبي، وفي الشوط الثاني أحرز جواد نظام المركز الخامس.