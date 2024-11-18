تصفية الحقوق المالية لعدد من الجرحى العسكريين المسرحين
أعلنت وزارة الدفاع أنه تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم /19/ لعام /2022/ وقرار القائد العام رقم /670/ تاريخ /21-11-2022 / وقانون تعدد الإصابة رقم /26/ لعام 2019، تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم /5/ جرحى.
وأوضحت الوزارة في منشور على الفيسبوك أنه تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق المرسومين لنسبة /70/ بالمئة، وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ/ 70 / – / 79 / بالمئة أو/ 80/ -/ 100/ بالمئة.
الأسماء في الجدول التالي: