عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي شن غارة على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في عربصاليم، ما أدى إلى استشهاد 6 مسعفين.

هذا وجدد طيران العدو غاراته على مدينة النبطية، مستهدفاً أحياء السرايا والميدان والمسلخ وبير القنديل والراهبات والجامعات والنبطية الفوقا والرويس ووسط المدينة في محيط القرض الحسن والسوق التجاري، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وفي قضاء النبطية، أغار طيران العدو على بلدة يحمر الشقيف، ودمر 4 مبان ما أسفر عن استشهاد شخص ووقوع إصابات.

غارات العدو الإسرائيلي طالت مناطق وبلدات مجدل سلم وحانين والصوانة وحداثا وشقرا وبرعشيت وكونين وعيناتا ودير الزهراني وياطر بالتزامن مع قصف مدفعي على حرش كونين بالقنابل الحارقة، فيما يسعى العدو لإحراق الأحراج المتاخمة لبلدتي راميا وعيتا الشعب، كما استهدف القصف الإسرائيلي أرنون وياطر بيت ياحون وكونين وعيناتا.

كما قصف الكيان، بالقنابل العنقودية، المحرمة دولياً، مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط ودبين وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف وأطراف كفرحمام وكفرشوبا ومحلة المعيصرة في الهبارية ووادي السلوقي ووادي الحجير، وسط تحليق متكرر فوق الجنوب والنبطية، حيث خرق جدار الصوت على دفعات، إضافة إلى غارات وهمية كثيفة فوق المنطقتين.