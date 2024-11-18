4 شهداء بقصف للاحتلال على خان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المنكوب.

وكالة وفا ذكرت أن طيران الاحتلال قصف الخيمة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بينهم أطفال، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ومناطق جنوب وغرب مدينة غزة والمناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.