5 آلاف ليرة.. سعر غرام الذهب يرتفع محلياً

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الخميس الماضي.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات ‏والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع ‏مليوناً و80 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و79 ألف ليرة، بينما سجل ‏الغرام عيار 18 سعر مبيع 925714 ليرة وسعر شراء 924714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 39 مليوناً و500 ‏ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و50 ألف ‏ليرة.‏