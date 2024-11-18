5 آلاف ليرة.. سعر غرام الذهب يرتفع محلياً
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الخميس الماضي.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و80 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و79 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 925714 ليرة وسعر شراء 924714 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 39 مليوناً و500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و50 ألف ليرة.