المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم حصول المستفيد على الدعم النقدي

في إطار التوجهات الحكومية حول إعادة هيكلة الدعم الحكومي لبعض المواد ‏والتحول نحو الدعم النقدي، وتوجيه المواطنين حاملي بطاقات الدعم لفتح ‏حسابات مصرفية بأسمائهم في المصارف العاملة في سورية ليصار إلى إيداع ‏مبالغ الدعم فيها، دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى ضرورة ‏الإسراع بفتح الحساب المصرفي ولا سيما ممن هم حاملو بطاقات الدعم ‏ومستفيدون من الدعم الحكومي.‏

وبين المصرف في بيان له اليوم تلقت سانا نسخة منه أن عدم فتح الحساب سيكون سبباً لعدم ‏حصول المستفيد على الدعم النقدي عند إطلاق الآلية المشار إليها أعلاه، ‏مؤكداً إمكانية الاستفادة من السبل المتاحة لفتح الحساب ولا سيما استخدام ‏المواقع الإلكترونية للمصارف لإنجاز الجزء الأكبر من عملية فتح الحساب، ‏حيث يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بصاحب الحساب عبر ذلك الموقع، ‏ولا يتبقى على المواطن سوى مراجعة فرع المصرف لإبراز صورة الهوية ‏الشخصية الخاصة به وتوقيع وثيقة فتح الحساب ودفع الرسوم المترتبة.‏

وأكد المصرف أن عملية فتح الحساب المصرفي ‏للمواطنين لها بعد إيجابي كبير، ومن شأنها تحقيق النفاذ المالي لكل شرائح ‏المجتمع وتسهيل تنفيذ كل العمليات (سداد فواتير- رسوم- سداد قيم ‏مشتريات- أقساط دراسية.. إلخ)، عبر تلك الحسابات من خلال القنوات ‏المصرفية المتاحة ولا سيما قنوات الدفع الإلكتروني.‏