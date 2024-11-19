اليونيسف: أطفال لبنان يتعرضون لـ “مذبحة” جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم أن أكثر من 200 طفل استشهدوا في لبنان في غضون شهرين تقريباً، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، واصفة ما يجري بـ “المذبحة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر قوله في تصريح صحفي في جنيف اليوم: “هناك أكثر من 200 طفل ضحية سجلوا في الشهرين الماضيين أي بمعدل 3 أطفال يومياً، وهناك ما لا يقل عن 231 طفلاً سقطوا ضحايا في لبنان منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول من العام الماضي”.

وأضاف إلدر: إن اتجاهاً مقلقاً يبرز ويظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات بين الأطفال، مؤكداً “أنه يجب أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى مثل هذه المذبحة للأطفال، كما حدث في غزة لكن هناك أوجه تشابه مخيفة مع ما يجري لأطفال لبنان”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس أن حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وصلت إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.