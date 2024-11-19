بعد انخفاضه.. الذهب يرتفع محلياً
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و100 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و99 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 942857 ليرة وسعر شراء 941857 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و225 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و225 ألف ليرة.