بعد انخفاضه.. الذهب يرتفع محلياً

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع ‏مليوناً و100 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و99 ألف ليرة، بينما ‏سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 942857 ليرة وسعر شراء ‌‏941857 ليرة.‏

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و225 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و225 ألف ليرة.‏