في زيارة عمل لبحث التطورات في المنطقة… الوزير صباغ يصل إلى طهران

وصل وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رسمي في زيارة عمل يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الإيرانيين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ويرافق الوزير صباغ في الزيارة السفير أيمن رعد معاون الوزير، والسفير تمام سليمان مدير دائرة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا والوزير المستشار الحكم دندي مدير إدارة الدعم التنفيذي.

وكان في استقبال الوفد مهدي شوشتري معاون وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا وعدد من المسؤولين الإيرانيين والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية.