قمة مجموعة العشرين: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أعربت دول مجموعة العشرين عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ووقف الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي بيان مشترك ذكر قادة المجموعة، بختام القمة التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، “نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق”.

وأعرب القادة في بيانهم الختامي “عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان”، مؤكدين “الحاجة الملحة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين”.

وتابع بيان القادة: “نحن نسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب في قطاع غزة”، مؤكدين التزامهم الثابت بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.