أعلاها في طرطوس.. هطولات مطرية متفرقة
شهد أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 25 مم في طرطوس.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:
في محافظتي دمشق وريفها… قطنا 4 مم والحرمون وقاسيون 3 مم والكسوة 2 مم والزبداني وميسلون وجديدة الشيباني والتل ودوار المطار وساحة الحجاز 1 مم.
وفي محافظة السويداء… عين العرب 1 مم وشهبا 5 مم والصورة الصغيرة 12مم والسويداء وصلخد 1 مم.
وفي محافظة درعا… نوى 3 مم وتل شهاب والشيخ مسكين 2 مم وإزرع 1 مم والصنمين 8 مم.
وفي محافظة القنيطرة… حضر 5 مم والقنيطرة 3 مم.
وفي محافظة حمص… الناصرة 6 مم ومرمريتا 12 مم وشين 4 مم وقلعة الحصن والعريضة 10 مم وتلكلخ 9 مم وتلدو 4 مم والرستن 3 مم.
وفي محافظة حماة… الرصافة 4 مم ووادي العيون 6 مم ومصياف 3 مم وعين حلاقيم 17 مم والحميري 1 مم.
وفي الغاب… شطحة وعين الكروم 4 مم والكريم 6 مم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 2 مم.
وفي محافظة طرطوس… القدموس 9 مم والشيخ بدر 5 مم ومشتى الحلو 11 مم ودريكيش 7 مم وصافيتا 13 مم وحمام واصل 23 مم والصفصافة 14 مم وطرطوس 25 مم وبانياس 2 مم.
وفي محافظة اللاذقية… صلنفة 3 مم وقسطل معاف والمزيرعة 2 مم والقرداحة 10 مم والحفة 14 مم والقطيلبية 13 مم ووادي قنديل 7 مم ومطار الباسل 11 مم وبوقا واللاذقية 12 مم والبهلولية 1 مم.
وفي محافظة إدلب… جسر الشغور وإدلب 2 وأرمناز 1 مم.