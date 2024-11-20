إسقاط 42 مسيرة أوكرانية فوق عدد من مقاطعات البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 42 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة عدد من مقاطعات البلاد.

ونقل موقع RT عن الوزارة “أن وسائل الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 32 طائرة تم إسقاطها فوق مقاطعة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، و5 طائرات فوق مقاطعة سمولينسك، وطائرتان فوق مقاطعة موسكو، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وأوريول وروستوف”.

ويواصل نظام كييف استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت في روسيا، ما يتسبب بوقوع ضحايا في صفوف المدنيين.