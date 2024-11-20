إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

أصيب فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال في الصدر واليد بالمخيم، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل طواقمه وسيارات الإسعاف منذ بدء العدوان على جنين ومخيمها يوم أمس، حيث احتجزت طاقمه في الحي الشرقي من المدينة واستعملته دروعاً بشرية للدخول إلى أحد المنازل، كما أعاقت عمل سيارة إسعاف في مخيم جنين واحتجزت الهواتف النقالة لطاقم الإسعاف فيها.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 بجروح.